Власти США ввели визовые ограничения в отношении ряда китайских чиновников, а именно против членов Коммунистической партии Китая, которые якобы действовали по принуждению. Теперь им запрещен въезд на территорию государства.Чиновников подозревают в угрозах людям, которые не разделяют политику Пекина. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

Как отметил госсекретарь, действия попавших под санкции китайских чиновников были направлены на то, чтобы "склонить к сотрудничеству и принуждать" тех, кто выступает против политики КНР.

Помпео добавил, что он и дальше продолжит вводить подобные визовые ограничения, чтобы дать понять, "что те, кто несет ответственность за действия, противоречащие основанному на правилах международному порядку, нежеланны в США".

Today I announced visa restrictions on United Front Work Department officials who have engaged in malign activities to co-opt and coerce those who oppose Beijing’s policies. We call on the PRC to end its use of coercion to suppress freedom of expression.