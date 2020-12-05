Власти США ввели визовые ограничения в отношении ряда китайских чиновников, а именно против членов Коммунистической партии Китая, которые якобы действовали по принуждению. Теперь им запрещен въезд на территорию государства.Чиновников подозревают в угрозах людям, которые не разделяют политику Пекина. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

Сегодня я, пользуясь своими полномочиями в рамках закона об иммиграции и гражданстве, накладываю визовые ограничения на должностных лиц КНР и КПК и лиц, активно участвующих в деятельности отдела Единого фронта, которые прибегали либо угрожали физическим насилием, похищением и разглашением конфиденциальной информации, шпионажем, саботажем или злонамеренным вмешательством во внутренние политические дела, академическую свободу, личную жизнь или предпринимательскую деятельность

Как отметил госсекретарь, действия попавших под санкции китайских чиновников были направлены на то, чтобы "склонить к сотрудничеству и принуждать" тех, кто выступает против политики КНР.

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Помпео добавил, что он и дальше продолжит вводить подобные визовые ограничения, чтобы дать понять, "что те, кто несет ответственность за действия, противоречащие основанному на правилах международному порядку, нежеланны в США".

Today I announced visa restrictions on United Front Work Department officials who have engaged in malign activities to co-opt and coerce those who oppose Beijing’s policies. We call on the PRC to end its use of coercion to suppress freedom of expression. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 4, 2020

Как ранее сообщалось, Беларусь подготовила санкции против официальных лиц Украины.Такое решение принято из-за якобы действия со стороны Украины, которые направлены против Беларуси.

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