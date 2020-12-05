Экс-главу Нацполиции Князева экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии [ Редактировать ]
Экс-главу Национальной полиции Украины Сергея Князева, который ранее заболел COVID-19 экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом пишет "Страна" со ссылкой на источник в НПУ.
Отмечается, что Князева госпитализировали в Александровскую больницу Киева.
Стоит отметить, что 49-летний Княев заболел еще на прошлой неделе, а после госпитализации его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Как ранее сообщалось, в России началась массовая вакцинация.
Читайте также, в Украине собираются вакцинировать от коронавируса около 20 миллионов человек из различных групп риска. Их прививать собираются за счет бюджета.
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