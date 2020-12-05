Капсула с образцами грунта, собранного японским космическим зондом "Хаябуса-2" ("Сокол-2") с поверхности астероида Рюгу, приземлилась на юге Австралии. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

На поиски капсулы с бесценными образцами отправят беспилотник. Ранее в субботу, 5 декабря, "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами, после чего совершил маневр, и отправился в новую космическую миссию - исследовать астероида 1998 KY26, который движется по орбите между Землей и Марсом.

"Хаябуса-2" запустили к астероиду Рюгу ("Дворец дракона" - япон.) в декабре 2014 года. Он преодолел 340 млн км и находился в районе космического тела с июня 2018-го по ноябрь 2019 года.

Японский зонд дважды садился на его поверхность, чтобы с помощью взрыва, получить образцы из глубоких слоев астероида. Они были помещены в специальную капсулу, а "Хаябуса-2" отправился к Земле.

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Астероид Рюгу пересекает орбиты Земли и Марса. Его диаметр составляет около 900 м. Он относится к классу C - самому распространенному из ныне изученных.

В таких астероидах присутствует большое количество углерода. Ученые надеются обнаружить в грунте частички воды, что может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Напомним, что космический аппарат NASA потерял образцы с астероида Бенну.