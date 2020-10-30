Астероид (16) Психея является самым дорогим астероидом в Солнечной системе. К такому выводу пришли ученые из NASA.

Особенностью этого космического тела является то, что он состоит преимущественно из железа и никеля. Более того, количество металлов на Психее составляет почти 1% от массы всех тел пояса астероидов.

Если вдруг человечество захочет добывать на Психее полезные металлы, то общая цена его полезных ископаемых, по оценкам, составляет 10 квинтиллионов долларов США, или $10 000 000 000 000 000 000.

Для сравнения, мировой оборот экономики в 2019 году оценивался в 142 триллиона долларов.

Сам астероид относительно небольшого размера – 214 × 181 × 145 км. По форме он напоминает яйцо. Находится он в 370 километрах от Земли между Марсом и Юпитером в кольце астероидов.

В 2022 году NASA собирается отправить на Психею космический аппарат с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy, который прибудет к астероиду в 2026 году.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как астероиды ударили по Марсу, раскрыв жуткое прошлое красной планеты. Также сейчас к Земле летит космический аппарат NASA, который потерял образцы с астероида Бенну.