Вакцина против коронавируса будет завезена на территорию Украины в конце первого-начале второго квартала 2021 года. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в страну завезут первые 8 миллионов доз. До начала мая существуют договоренности.

Украина получит вакцину, около 8 млн доз по глобальной инициативе COVAX. До 7 мая у нас подписание соответствующих документов. Я думаю, что срок получения этой вакцины: конец первого - начало второго квартала.

Отмечается, что ведомство Степанова завершает финальные процедуры договоров для получения вакцины от компании Pfizer.

Напомним, в государственном бюджете на 2021 год прописано выделение более 15 миллиардов гривен на закупку вакцины от COVID-19. Украина сотрудничает со всеми мировыми инициативами.

Кроме того, вакцины от коронавирусной инфекции могут войти во всеобщий доступ в течении нескольких месяцев. Такое заявление сделали в ООН.

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