Минздрав назвал сроки получения коронавирусной вакцины [ Редактировать ]
Вакцина против коронавируса будет завезена на территорию Украины в конце первого-начале второго квартала 2021 года. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, в страну завезут первые 8 миллионов доз. До начала мая существуют договоренности.
Украина получит вакцину, около 8 млн доз по глобальной инициативе COVAX. До 7 мая у нас подписание соответствующих документов. Я думаю, что срок получения этой вакцины: конец первого - начало второго квартала.
Отмечается, что ведомство Степанова завершает финальные процедуры договоров для получения вакцины от компании Pfizer.
Напомним, в государственном бюджете на 2021 год прописано выделение более 15 миллиардов гривен на закупку вакцины от COVID-19. Украина сотрудничает со всеми мировыми инициативами.
Кроме того, вакцины от коронавирусной инфекции могут войти во всеобщий доступ в течении нескольких месяцев. Такое заявление сделали в ООН.
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