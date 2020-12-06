6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил. В этот день принято поздравлять сухопутные, воздушные и военно-морские войска. Этот праздник очень важен для каждого украинца, ведь многие из нас покинули свои родные места, чтобы встать на защиту безопасности нашей страны.

Если вы еще не успели поздравить близких, Podrobnosti.ua позаботились о вас и составили подборку красивых поздравлений в стихах, открытках и прозе.

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В этот день мы громко славим,



Украины всех сынов,



Кто под воинское знамя,



На защиту встать готов.



Кто, не прячась от призыва,



Долг отдать свой не забыл,



Поздравления мужчинам -

С Днем Вооруженных Сил!

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В День Вооруженных Сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце!

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И мы спешим поздравить, конечно же, не зря,



Ведь, жизни не жалея, и страха не храня,



Вы Родину храните от пули и огня.



Пусть Вами гордится страна бесконечно,



Ведь долг выполняете Вы безупречно,



Здоровья желаем и силы, конечно,



И славиться пусть этот день будет вечно!

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Мужество, честь, сила и отвага - только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких - в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

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Пусть счастье и любовь поселятся в доме, пусть всегда будет куда вернуться, а День Вооруженных сил запомнится как солнечный и радостный!

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