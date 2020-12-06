Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции начнется на территории США со следующей недели. Об этом пишет livemint.com со ссылкой на президента страны Дональда Трампа.

По его словам, столь скоропостижное решение связанно с увеличением количества зараженных в США, а создание препаратов находится на высочайшем уровне.

Это заняло бы у другой администрации пять лет, у нас - семь месяцев. И вакцины будут доступны на следующей неделе, и мы собираемся начать вакцинацию, а и многие люди уже вакцинированы.

Отмечается, что Штаты являются страной, где за последние 3 дня фиксируют по 230 тысяч новых заражений COVID-19 и наибольшее количество летальных исходов в мире.

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Кроме того, вакцинация от COVID-19 на территории Украины может быть бесплатной. В первую очередь собираются вакцинировать от коронавируса около 20 миллионов человек.