Політичні протистояння, дивні партійні союзи та бійки за крісла у прямому значенні цього слова

Політичні протистояння, дивні партійні союзи та бійки за крісла у прямому значенні цього слова. Усе це про першу сесію Одеської обласної ради, бо її очільника обирали зі скандалом та блокуванням трибуни. Докладніше - у матеріалі.

Єднання опонентів і швидка зміна орієнтирів після виборів для українського політикуму - справа майже звична. Але щоразу дивує. Так у Одесі голосування за очільника облради об'єднало колишніх чітко декларованих противників - партію "Слуга народу", "Європейську Солідарність" та "Довіряй справам". Ідея призначити свого кандидата стала вищою, ніж програми та обіцянки виборцям.

В опозиції одразу заявили: для того, щоб проштовхнути на посаду голови облради свою людину, Зеленський вступив у змову з Порошенком, Трухановим і Тимошенко. Було задіяно адміністративний ресурс, за допомогою махінацій і незаконних дій затягувалася реєстрація опозиційних депутатів.

Саме затягування в реєстрації депутатів партії "За майбутнє" спершу обурила опозицію. Адже з десяти обраних - дев'ятьом виборча комісія відмовляла. Три політичні сили - "Опозиційна платформа - За життя", "Партія Шарія" і "За майбутнє" - на такі дії відреагували мирним блокуванням трибуни.

Яна Фрейман, депутат Одеської обласної ради:

Відмова у реєстрації це незаконно це розуміють слуги народу зараз. тому що це не робота на користь громадян України. Ця робота прямо кажучи проти громадян України я думаю що партія влади не має права працювати саме так. Тому що нереєстрація якихось кандидатів це і саботування прийняття бюджетного процесу від якого в першу чергу залежить і фінансування медичної сфери, яка зараз відповідає за COVID-19.

Олександр Урбанський, депутат Одеської обласної ради, "За майбутнє":

Если ви обещаете и обещали и в 2019 году і в 2020 году жителям нашей страны, что мы все будем жить хорошо прекрасно, чесно и благополучно. Так давайте вы в первую очередь будете воплощать в жизнь. Не заниматься популизмом и грязними играми.

Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської обласної ради:

На сегодняшний день "Слуга народа" совместно со своим колициантом блокирует работу комиссии и не дают зарегистрировать политическую партию "За майбутнє". Знаете, это такая агония и боязнь вийти в сессионный зал і честно побороться за какие то руководящие должности в областном совете. Мы призываем выходите в зал, не бойтесь, мы вас не будем ругать, бить. приходите берите голосуйте!

Проте замість депутатів, у сесійну залу прийшла поліція. Викликав їх новопризначений голова Облради. Силою спецпризначенців намагався розблокувати трибуну. Це переросло в сутички й бійку. Депутатка Тетяна Плачкова отримала травму руки.

Микола Скорик, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя":

Нападение на народного депутата Плачкову группой спецназа, которая пыталась витеснить депутатов областного совета с трибуны, депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", партии "За майбутнє", партии Шария, которая пытается воспрепятствовать незаконному проведению сесии в отсутствии депутатов партии "За майбутнє", которых абсолютно незаконно не регистрируют в качестве дупутатов, они не могут принять участвие в сесии.

Після 12 годинного протистояння, депутатів від партії "За майбутнє" зрештою зареєстрували. В опозиції ж обіцяють: за бійку винуватцям треба буде відповісти. Сподіваються, на чесність проведення розслідування. А на цей час вимагають усунути голову Облради від виконання повноважень.