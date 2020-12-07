Свобода, рівність, погроми: Францією прокотилася чергова хвиля протестів [ Редактировать ]
Погроми та підпали. Францією прокотилася чергова хвиля протестів проти законопроєкту, який має заборонити фільмувати поліцейських. Закінчилися вони, традиційно, з жертвами, як із боку поліції, так і з боку мітингарів. Як усе було - дивіться далі.
Ці кадри більше схожі на Багдад після теракту, проте це Париж після протесту. Спалені автомобілі, розбиті вітрини. І традиційні звіти від міністерства внутрішніх справ: жертвами чергової демонстрації стали 67 поліцейських, затримані 95 учасників акції. Розганяли мітингарів і кийками, і сльозогінним газом, і водометами.
Зачищали правоохоронці здебільшого ті вулиці та площі, де орудували особливо агресивні групи - палії та мародери.
Проте, як це часто буває, дісталося і мирним демонстрантам.
Еммануель, держслужбовець:
Я була на акції минулого тижня. Протестувала мирно, ніколи не розбивала вікон абощо. І потрапила під сльозогінний газ, я плакала, не могла дихати.
Еммануель Тібу, викладач у старшій школі:
Влада дивиться на всіх протестувальників однаково, буцімто всі без винятку - правопорушники.
Саме право фільмувати поліцію, щоб було видно хто порушник, а хто ні вийшли захищати французи. Законопроєкт під назвою "Про глобальну безпеку" передбачає рік за ґратами та 45 тисяч євро штрафу - за розповсюдження зображення обличчя поліцейських.
Випадків поліцейського свавілля протестувальники нафільмували за два з половиною тижні протестів чимало. І з кожним разом на вулиці виходить дедалі більше невдоволених.
Амаль Бентусі, засновниця руху "Терміново - наша поліція вбиває":
Не минає жодного дня без повідомлень про жорстокість поліції. І цей закон про глобальну безпеку, зокрема, стосується тих, хто роками зазнавав репресій, особливо в робочих кварталах.
Треба змінити не закони, а поліцію, переконані учасники протесту. Правоохоронці за останні роки остаточно втратили довіру в очах народу, кажуть демонстранти.
Мелані Ньйоє, соціальна працівниця:
Для мене це дуже дражлива тема, бо я стала жертвою поліцейського насилля торік 20 квітня. Полісмен вдарив мене кийком, і в мене був перелом шиї. Відтоді я боюсь поліцейських, навіть патрульних на велосипеді.
Прокотилися протести не лише Парижем, а й Марселем, Нантом і низкою інших міст Франції. І демонстранти обіцяють влаштовувати такі вікенди доти, доки влада не відмовиться від законопроєкту.
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