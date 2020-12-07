Демонстранти обіцяють влаштовувати такі вікенди доти, доки влада не відмовиться від законопроєкту

Погроми та підпали. Францією прокотилася чергова хвиля протестів проти законопроєкту, який має заборонити фільмувати поліцейських. Закінчилися вони, традиційно, з жертвами, як із боку поліції, так і з боку мітингарів. Як усе було - дивіться далі.

Ці кадри більше схожі на Багдад після теракту, проте це Париж після протесту. Спалені автомобілі, розбиті вітрини. І традиційні звіти від міністерства внутрішніх справ: жертвами чергової демонстрації стали 67 поліцейських, затримані 95 учасників акції. Розганяли мітингарів і кийками, і сльозогінним газом, і водометами.

Зачищали правоохоронці здебільшого ті вулиці та площі, де орудували особливо агресивні групи - палії та мародери.

Проте, як це часто буває, дісталося і мирним демонстрантам.

Еммануель, держслужбовець:

Я була на акції минулого тижня. Протестувала мирно, ніколи не розбивала вікон абощо. І потрапила під сльозогінний газ, я плакала, не могла дихати.

Еммануель Тібу, викладач у старшій школі:

Влада дивиться на всіх протестувальників однаково, буцімто всі без винятку - правопорушники.

Саме право фільмувати поліцію, щоб було видно хто порушник, а хто ні вийшли захищати французи. Законопроєкт під назвою "Про глобальну безпеку" передбачає рік за ґратами та 45 тисяч євро штрафу - за розповсюдження зображення обличчя поліцейських.

Випадків поліцейського свавілля протестувальники нафільмували за два з половиною тижні протестів чимало. І з кожним разом на вулиці виходить дедалі більше невдоволених.

Амаль Бентусі, засновниця руху "Терміново - наша поліція вбиває":

Не минає жодного дня без повідомлень про жорстокість поліції. І цей закон про глобальну безпеку, зокрема, стосується тих, хто роками зазнавав репресій, особливо в робочих кварталах.

Треба змінити не закони, а поліцію, переконані учасники протесту. Правоохоронці за останні роки остаточно втратили довіру в очах народу, кажуть демонстранти.

Мелані Ньйоє, соціальна працівниця:

Для мене це дуже дражлива тема, бо я стала жертвою поліцейського насилля торік 20 квітня. Полісмен вдарив мене кийком, і в мене був перелом шиї. Відтоді я боюсь поліцейських, навіть патрульних на велосипеді.

Прокотилися протести не лише Парижем, а й Марселем, Нантом і низкою інших міст Франції. І демонстранти обіцяють влаштовувати такі вікенди доти, доки влада не відмовиться від законопроєкту.