В понедельник, 7 декабря, в Украине зафиксировали спад числа больных коронавирусом. Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил такую ситуацию.

Причиной назвали выполнение противоэпидемиологических мер.

В частности, он считает, что этому способствовал карантин выходного дня.

"За прошедшую неделю заболели более 89 тысяч жителей Украины. Начиная с конца августа мы впервые получили уменьшение числа заболевших в сравнении с прошлой неделей", - заявил он.

По словам министра, если на позапрошлой неделе, то есть с 23 по 29 ноября, в Украине было 96 тысяч 936 больных, то сейчас за неделю с 30 ноября по 6 декабря - 89 тысяч 322 больных. То есть, почти на 7,5 тысяч меньше.

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