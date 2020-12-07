Во Львове разыскивают 23-летнюю военнослужащую [ Редактировать ]
В понедельник, 7 декабря, во Львове в государственный розыск объявили 23-летнюю контрактницу воинской части Нацгвардии Анну Ротач.
Девушка не появлялась ни дома, ни на службе целых 10 дней.
Девушка 27 ноября вышла из квартиры во Львове, там она жила вместе со своим мужем. После этого девушку больше никто не встречал. Родители, которые живут на Донбасее, заявляют, что не знают, где бы она могла быть.
Руководство Западного территориального управления Нацгвардии 30 ноября обратилось в полицию. В понедельник, 7 декабря, военнослужащую объявили в государственный розыск.
Сообщается, что Анна Ротач закончила Академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного во Львове и подписала пятилетний контракт о службе в Национальной гвардии.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о месте пребывания Анны, просят позвонить в полицию.
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