Директор НАБУ Сытник 2 года скрывал "пленки Вовка" - Юрий Луценко [ Редактировать ]
Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что скандальным записям судьи Киевского окружного административного суда Вовка уже 2 года. Но все эти годы НАБУ их скрывало. Сообщает ДС.
Об этом Юрий Луценко заявил в эфире телепрограммы "Борковский & Валевская | Политика".
"сть знаменитое дело НАБУ о Киевском окружном административном суде. Когда читаешь эти пленки - волосы шевелятся, - говорит бывший Генеральный прокурор. - Есть одна проблема - я их читал два года назад. Что они делали в НАБУ два года? Два года! Почему именно сейчас они стали нужны? И почему, собственно, ничего же не произошло?
Также Юрий Луценко рассказал о неэффективности работы антикоррупционного бюро:
За пять лет в НАБУ - ноль приговоров. Ноль! И где-то, кажется, 20 млн возвращенных активов. На один завод запорожский наложили арест и продали. Слушайте, ну так тоже нельзя работать.
Экс-генпрокурор прокомментировал и то, почему иностранные послы делали заявления в поддержку директора НАБУ Сытника:
Конечно, надо обращать внимание на заявления послов - это очень серьезно. Потому что, фактически, они создали это НАБУ, это их детище и они его защищают. И это хорошо, только оно неэффективно.
Напомним, что еще 28 августа 2020 года Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро. Такое решение КСУ принял после рассмотрения ходатайства 51 народного депутата. Однако сам директор НАБУ отказывается добровольно уходить в отставку. В Офисе Президента заявили, что ждут "честного и прозрачного конкурса на нового руководителя.
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