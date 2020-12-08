Щорічний ярмарок трюфелів стартував у Франції [ Редактировать ]
Щорічний ярмарок трюфелів розпочався у французькому регіоні Перигор - саме в цій місцині ростуть найдорожчі у світі гриби. Перші в сезоні - зазвичай з'являються в грудні.
Цьогоріч на ярмарку дозволили торгувати лише двом десяткам продавців, а відвідувачам не можна ані скуштувати делікатес, ані понюхати, ані чіпати гриби голими руками - через це покупці скаржаться, що купують товар наосліп. А продавці змушені знижувати ціни.
Та навіть попри здешевшання, коштують такі трюфелі майже 500 євро за кілограм.
Мартін Руже, контролер якості від асоціації Terre de truffe:
Запах - це головний показник якості трюфеля, тому люди занепокоєні тим, що не можна перевірити аромат. Доводиться вірити продавцям на слово. Рукавички треба міняти щоразу, - після того, як взяв гриб до рук. Але попри всі ці незручності, ми тішимося, що ярмарок усе ж відкрився.
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