Щорічний ярмарок трюфелів розпочався у французькому регіоні Перигор - саме в цій місцині ростуть найдорожчі у світі гриби. Перші в сезоні - зазвичай з'являються в грудні.

Цьогоріч на ярмарку дозволили торгувати лише двом десяткам продавців, а відвідувачам не можна ані скуштувати делікатес, ані понюхати, ані чіпати гриби голими руками - через це покупці скаржаться, що купують товар наосліп. А продавці змушені знижувати ціни.

Та навіть попри здешевшання, коштують такі трюфелі майже 500 євро за кілограм.

Мартін Руже, контролер якості від асоціації Terre de truffe: