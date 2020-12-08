Арешти на вечірках. Бельгійська поліція виявляє дедалі більше недозволених у коронавірус гулянок. Лише в місті Антверпен за суботу розігнали з десяток несанкціонованих зібрань.

Не виходити з дому після 22:00 та до 5-ї ранку і запрошувати в гості не більше 1 особи - такі карантинні обмеження діють в Бельгії з 1 листопада. Ресторани та бари зачинені, тож фактично будь-які вечірки заборонені. Проте правил дотримуються не всі. Так, тільки за вечір суботи в місті Антверпен поліція виписала штрафи понад півсотні осіб.

Воутер Брюнс, представник поліції Антверпена:

Поліція склала офіційний протокол на кожну з 9 вечірок. Крім того, кілька людей були затримані в адміністративному порядку за опір. Когось заарештували ще й тому, що раніше його затримували на кількох вечірках в умовах ізоляції.

Ще 43 особи поліція виявила в неділю вранці у синагозі, вони заховалися у тісній кімнаті за молитовною залою. Стільки ж людей зібралися у маєтку під Антверпеном. Коли приїхали правоохоронці - ховалися, хто де міг.

Воутер Брюнс, представник поліції Антверпена:

Нам вже траплялося, що люди намагалися сховатися в картонних коробках, на дахах, у коридорах... Тепер це було у ванній кімнаті, ключ від якої заховали.

Ще біля однієї схованки тепер встановлена меморіальна дошка - жартівлива. Це будівля в Брюсселі, у якій минулого тижня поліція розігнала гей-оргію за участю політиків. Затримали там і угорського євродепутата, який на публіку зазвичай критикував ЛГБТ-спільноту. Він намагався втекти від поліції через водостік.

Політична кар'єра Йожефа Саєра, євродепутата від "Фідес" і ЄНП, скінчилася тут, - коли він намагався втекти від правоохоронців за допомогою цього водостоку. Після того, як його спіймали на незаконній оргії з використанням екстазі на тлі пандемії Covid-19, 27 листопада 2020 року.

Втекти не вдасться нікому, - пригрозила місцева влада охочим розважитись у карантин. Тут уже збиралися скасовувати обмеження, бо тиждень-два тому показники захворюваності разюче знизились. Проте за останні кілька днів знову поповзли вгору - тож правоохоронці взялися ловити порушників.