Какой знак зодиака самый инфантильный [ Редактировать ]
Есть такие люди, которые всем своим поведением показывают, что они еще не выросли. Они привыкли капризничать, требовать внимания и демонстрировать детское поведение даже в серьезных ситуациях. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый инфантильный.
Итак, на первом месте оказался Водолей. Жизненное кредо представителей этого знака: "Никогда, ни при каких обстоятельствах не взрослеть!". Это вечные подростки, которые всю жизнь нуждаются во внимании и заботе. Они любят закатить истерику и поскандалить, если что-то идет не по их плану.
Бороться с этим - бесполезно. Они настолько уверенны в правильности своего поведения, что иное мнение доказать им никто не сможет. Окружающим Водолея остается лишь одно - смириться.
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