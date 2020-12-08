У Індії люди масово хворіють на невідому хворобу [ Редактировать ]
Уже 455 осіб у південноіндійському штаті Андхра-Прадеш шпиталізували через невідому хворобу. Про масове захворювання повідомили напередодні. Сотні людей в місті Елуру непритомніли, мали судоми і нудоту.
Один чоловік із такими симптомами помер після серцевого нападу. Водночас близько 200 людей уже виписали з лікарні. Регіон, де зафіксували масове захворювання, найбільше в Індії постраждав від коронавірусу. Медики вже почали розслідування щодо імовірного забруднення води чи їжі, або отруєння повітряно-крапельним шляхом.
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