Уже 455 осіб у південноіндійському штаті Андхра-Прадеш шпиталізували через невідому хворобу. Про масове захворювання повідомили напередодні. Сотні людей в місті Елуру непритомніли, мали судоми і нудоту.

Один чоловік із такими симптомами помер після серцевого нападу. Водночас близько 200 людей уже виписали з лікарні. Регіон, де зафіксували масове захворювання, найбільше в Індії постраждав від коронавірусу. Медики вже почали розслідування щодо імовірного забруднення води чи їжі, або отруєння повітряно-крапельним шляхом.