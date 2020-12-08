В подмосковном лесу погиб заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Вадим Розенталь. Причиной смерти стало дерево, сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в щелковском СНТ "Озерный". Родственники Розенталя рассказали, что он пошел в лес, чтобы срубить дерево. По какой-то причине оно рухнуло на него.

Известного врача нашли уже бездыханным с черепно-мозговой травмой. Полиция проводит проверку по факту его смерти.

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Вадим Розенталь родился в 1938 году. Он имеет звание заслуженного врача России, Является кандидатом медицинских наук, врачом высшей квалификационной категории. Ему присвоено звание заслуженного врача России.

Розенталь награжден орденом "Знак почета" за участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Возглавлял основанный им "Институт экологической реабилитации". Написал книгу "Индивидуальное питание".

Напомним, что в августе 2020 года в Одессе скончался старейший практикующий врач в Украине. Ему было 102 года.