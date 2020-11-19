Знаменитый украинский врач Анатолий Николаевич Вдовичен после долгой борьбы с коронавирусом скончался. Об этом рассказали в Facebook ОКНП "Черновицкий областной медицинский диагностический центр".

Анатолий Вдовичен скончался на 68-м году жизни. Он был заслуженным врачом Украины, и главным медиком областного медицинского диагностического центра.

Сердце Анатолия Николаевича перестало биться на 68-м году жизни после изнурительной борьбы с COVID-19. Он прожил жизнь добросовестного, честного и порядочного человека, чем заслужил уважение тех, кто его знал. Анатолий Николаевич был настоящим профессионалом своего дела, настойчивым и трудолюбивым. Его опыт и примеры мудрых поступков пригодятся не одному поколению медицинских работников. Диагностический центр для Анатолия Николаевича был способом жизни.

Кроме того Вдовичен был дважды депутатом Черновицкого областного совета и возглавлял постоянную комиссию по вопросам здравоохранения.

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