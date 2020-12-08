Умер последний министр обороны СССР маршал авиации Евгений Шапошников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

Собеседник агентства не назвал причины смерти военачальника. Шапошникову было 78 лет. Между тем источники в медицинских кругах сообщают, что бывший военачальник умер из-за коронавирусной инфекции.

COVID-19 и пневмонию у Шапошникова диагностировали 25 ноября. Ветерана госпитализировали в московскую больницу, подключили к ИВЛ. 5 декабря его состояние ухудшилось. 8 декабря Шапошников скончался.

Евгений Шапошников родился в 1942 году, окончил Харьковское высшее авиаучилище. Будучи главнокомандующим Военно-Воздушными силами СССР, в августе 1991 года он отказался подчиняться ГКЧП. 23 августа указом Михаила Горбачева он был назначен министром обороны СССР. 26 декабря 1991 года был отправлен в отставку.

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Шапошников стал последним военачальником в Советском Союзе, получившим высшее воинское звание маршала.

В 1992 году был назначен главкомом Вооруженных сил СНГ. На этой должности он пробыл до 24 сентября 1993 года. С 11 июня по 18 сентября 1993 года - секретарь Совета безопасности России.

В 2000-х Шапошников несколько лет проработал советником президента России Владимира Путина по вопросам развития космоса и авиации.

Напомним, что в мае 2013 года умер один из последних маршалов СССР Виктор Куликов.

Ранее сообщалось, что умер украинский ветеран, который расписался на стене Рейхстага.