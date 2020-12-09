Многие люди не любят носить зимой головные уборы. Медики рассказали, чем это может быть чревато, пишет newsyou.info.

Никакого менингита

Многие убеждены, что отсутствие шапки зимой приведет к менингиту. Но это не доказано учеными. Менингит представляет собой инфекционное заболевание - воспаление оболочки головного мозга, которое развивается из-за бактериальной, вирусной или грибковой инфекции. Обычно она передается воздушно-капельным путем. Причем носитель инфекции может не догадываться о наличии заболевания. От менингита лучше спасет вакцинация, а не теплая шапка.

Переохлаждение

Любители гулять без шапки зимой могут натолкнуться на переохлаждение. Из-за этого возможно снижение иммунитета, а вероятность заразиться вирусом или инфекцией будет повышена. Через непокрытую голову теряется часть тепла. Человек начинает испытывать неприятные ощущения, дискомфорт. Сильно страдают уши, так как у них нет жировой клетчатки. Их легко обморозить.

При хроническом отите, гайморите, ларингите и другие болезни носоглотки и ушной полоси ходить без шапки зимой может быть опасно. Нужно помнить, что многие из них провоцируются именно инфекциями. Но переохлаждение чревато сниженным иммунитетом.

Головные боли

Возможна головная боль при хождении по улице зимой без шапки. Она образуется из-за холодовых стимулов. При таком состоянии боли центр лба. В данном случае важно оказаться в тепле как можно быстрее.

Но ситуация может обостриться, если вы страдаете от мигрени. Холод провоцирует приступы. Важно носить шапку зимой при подобной ситуации.

Конъюнктивит

Это заболевание может возникнуть как осложнение простуды головы. Сопровождается покраснением глаз, зудом, воспалением роговой оболочки. Симптомы провоцируются за счет действия воздуха и ветра. Также причиной могут быть особенности иммунной реакции пациента. В этом случае поможет головной убор и шарф зимой, чтобы предотвратить переохлаждение.

Пролемы с волосами

Есть заблуждение, что любители ходить без шапки зимой сталкиваются с облысением. Это полная глупость, волосы не будут выпадать, а вот испортиться их состояние вполне может. Холод нарушает кровоснабжение и питание волосяных луковиц. Поэтому шапка будет отличным способом защитить волосы. Иначе они станут тусклыми, хрупкими.

При этом возможен и обратный эффект. Кожа под шапкой станет чрезмерно сухой, появится перхоть. Поэтому не стоит носить шапку из синтетических материалов из-за создания парникового эффекта. А если никуда без подобных головных уборов, увлажняйте воздух дома, используйте увлажняющие средства.

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