Вода - источник жизни, человеческий организм просто не может существовать без нее. Всем известно, что утро стоит начинать с двух стаканов воды, и только лишь потом приступать к завтраку. Однако, эксперты заявили, что не всю воду можно пить, передает newsyou.info.

Вода, которая простояла ночь в стакане абсолютно не принесет никакой пользы вашему организму, более того, может и навредить.

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В такой влаге образуется углекислота из-за растворения некоторого количества углекислого газа. Это может повлиять на изменение водородного показателя и вкуса воды, у нее может появиться затхлый оттенок.

Еще одна причина, почему не нужно пить утром воду, оставленную в стакане, - это попадание в нее частиц пыли и того микромусора из воздуха, который невозможно разглядеть глазами.

Также эксперты рассказали, что в течение ночи может произойти изменение в химическом составе воды. В ней становится больше угольной кислоты. Ученые советуют пить утром свежую воду.

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