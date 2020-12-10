Беларусам запретят выезд из страны [ Редактировать ]
В ночь на четверг, 10 декабря Совет министров опубликовал постановление, согласно которому власти Беларуси приняли решение о закрытии государственных наземных границ на выезд из-за распространения коронавируса.
Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь.
В постановлении отмечается, что ограничения распространяются на:
- автомобильные пункты пропуска,
- пункты упрощенного пропуска и в речных портах,
- пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях.
Изменения вступят в силу через 10 дней с момента опубликования документа.
В конце октября власти Белоруссии приостановили въезд в страну через наземные пункты пропуска из Латвии, Литвы, Украины и Польши. Поводом стала "эпидемическая обстановка в сопредельных странах". Тогда ограничение коснулось всех граничащих с республикой стран, кроме России. С 1 ноября Беларусь временно приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства. Ограничение не действует в отношении тех, кто прилетает в национальный аэропорт Минск.
По последним данным, в Беларуси зафиксировано более 152,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 1230 человек.
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