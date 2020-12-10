Погода в Україні готує "сюрпризи" для водіїв [ Редактировать ]
Про різке погіршення погодних умов попереджають у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Очікують сильний вітер, опади та ожеледицю. Вируватиме негода переважно на Правобережжі, - наголошують синоптики. Прогнозують навіть дощ з льодом.
Рятувальники закликають водіїв бути вкрай обачними на шляхах.
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