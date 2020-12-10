Сегодня ночью 10 декабря вышла долгожданная игра Cyberpunk 2077 от польской студии CD Project RED в жанре киберпанка.

Видеоигра была настолько распиарена и разрекламирована, что от нее ждали многого и заочно даже давали ей звание "Игры года", настолько были велики ожидания. И, похоже, они сполна оправдались.

Cyberpunk 2077 можно было загрузить за несколько дней до официального выхода, но запустить только в полночь 10 декабря. Буквально сразу после релиза ночью в новинку одновременно играло более миллиона человек – это рекорд для игры данного жанра в Steam.

Пиковый показатель составил 1 003 264 человек одновременно находящихся игроков. Сейчас он просел до 814 тысячи человек. Но была ночь, сегодня будний день и время для работы, поэтому к вечеру и выходным, скорее всего, эти цифры будут значительно больше ­– Cyberpunk 2077 разлетается, как горячие пирожки.

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Более того, это показатель относится только к версии для персональных компьютеров и только в цифровом магазине Steam. А ведь игра также доступна на платформах Epic Games Store, Stadia, GOG и даже игровых приставках Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4. У последних игровая аудитория не менее обширная, однако Sony и Microsoft не раскрывают количество пользователей, сыгравших в Cyberpunk 2077 в первые сутки.

Что касательно самой игры, то ей ставят высокие оценки – средний балл на Metacritic достигает 91 из 100. Проект хвалят за невероятную атмосферу, потрясающую графику, внимание к деталям, интересный нелинейный сюжет, подробнейшую кастомизацию персонажа и приятный геймплей.

Но есть за что Cyberpunk 2077 поругать. Польскую игру критикуют за огромные системные требования, обилие ошибок и плохую оптимизацию для игровых приставок (патч с улучшением графики для Xbox Series X и PS5 появится только в 2021 году).

В любом случае, "Киберпанк 2077" ­– это игра, которую нельзя пропускать любому геймеру, ведь она задает стандарты качества на несколько лет вперед, как это было с их прошлым громким проектом – "Ведьмак 3: Дикая Охота".

Также Cyberpunk 2077 является хорошим примером бенчмарка, который смещает Crysis от Crytek с позиции "сможет ли твой компьютер запустить игру на максимальном качестве графики".

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