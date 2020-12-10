В четверг, 10 декабря, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что карантин выходного дня в Украине привел ко второму пику безработицы.

По его словам, в стране на данный момент 420 тысяч официально зарегистрированных безработных.

В то же время значительного влияния на экономику карантин не оказал, но ограничений пострадала сфера обслуживания и развлечений с большим количеством рабочих мест.

Можно говорить, что карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам.

Он подчеркнул, что на начало карантина в Украине в марте была 361 тысяча зарегистрированных безработных, а сегодня - 420 тысяч, хотя еще месяц назад было 396 тысяч.

Вы видите - после карантина выходного дня цифра выросла. То есть вот ответ: ВВП не пострадал, но вот люди, мы имеем второй пик обращений по безработице: первый был после начала карантина.

Ранее мы писали о том, как будут работать аэропорты во время локдауна. Также сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация от COVID-19.

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