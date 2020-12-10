"Карантин выходного дня привел ко второму пику безработицы" - Шмыгаль [ Редактировать ]
В четверг, 10 декабря, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что карантин выходного дня в Украине привел ко второму пику безработицы.
По его словам, в стране на данный момент 420 тысяч официально зарегистрированных безработных.
В то же время значительного влияния на экономику карантин не оказал, но ограничений пострадала сфера обслуживания и развлечений с большим количеством рабочих мест.
Можно говорить, что карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам.
Он подчеркнул, что на начало карантина в Украине в марте была 361 тысяча зарегистрированных безработных, а сегодня - 420 тысяч, хотя еще месяц назад было 396 тысяч.
Вы видите - после карантина выходного дня цифра выросла. То есть вот ответ: ВВП не пострадал, но вот люди, мы имеем второй пик обращений по безработице: первый был после начала карантина.
Ранее мы писали о том, как будут работать аэропорты во время локдауна. Также сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация от COVID-19.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Ученые описали симптомы, которые сохраняются при коронавирусе в течение нескольких месяцев
В четверг, 10 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не видит смысла в трате средств на строительство мобильных госпиталей
Украина на гране катастрофы. Польша переманивает медиков, предлагая более выгодные условия работы
Украинцы интересуются, смогут ли они путешествовать во время жесткого локдауна, который обещают ввести в январе
Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий рассказал про симптомы коронавируса, которые свидетельствуют о том, что человек переносит тяжелую форму болезни