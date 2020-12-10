В четверг, 10 декабря, в Финляндии в городе Олкилуото произошла аварийная ситуация на атомной электростанции. Серьезный сбой остановил второй энергоблок АЭС.

Об этом сообщает Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK).

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Информацию о серьезной аварии, которая привела к остановке энергоблока, STUK получило около 13:00.

"Радиация от АЭС не попала в окружающую среду, и радиационная обстановка в окружающей среде нормальная", - говорится в сообщении.

Сейчас STUK расследует причины и обстоятельств аварийной ситуации на АЭС в Олкилуото.

Ранее сообщалось, что белорусская АЭС остановила выработку электроэнергии. Турбина остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения.

Также мы писали о том, что Зеленский поручил достроить два энергоблока АЭС. Президент также подчеркнул важность отрасли для создания рабочих мест.

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