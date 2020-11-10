Белорусская АЭС остановила выработку электроэнергии [ Редактировать ]
Выработку электроэнергии на Белорусской атомной станции, которую запустили 7 ноября, приостановили. Требуется замена определенного оборудования.
Об этом заявил представитель информационного центра БелАЭС, передает "РБК-Украина".
"Выработки электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет", - сказал представитель.
Издание tut.by сообщает, что турбина остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения. По его данным, причиной остановки стали взрывы нескольких трансформаторов напряжения на одном из агрегатов, связанных с генератором.
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