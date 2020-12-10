Почему стоит отказаться от красного мяса: ответ медиков [ Редактировать ]
Ученые пришли к выводу, что каждая порция красного мяса в день связана с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 11%, а обработанного мяса - на 15%, передает newsyou.info.
Эксперты указывают, что употребление красного мяса связано с повышением уровня холестерина в крови, что является фактором риска развития атеросклероза и ишемической болезни сердца.
Растительные источники белка не дают такого эффекта. Кроме того, в мясе высокое содержание насыщенных жиров и других веществ, которые также плохо влияют на здоровье сердца.
В продуктах из обработанного мяса обычно высокое содержание соли, которая может вызвать повышение артериального давления.
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