Ученые пришли к выводу, что каждая порция красного мяса в день связана с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 11%, а обработанного мяса - на 15%, передает newsyou.info.

Эксперты указывают, что употребление красного мяса связано с повышением уровня холестерина в крови, что является фактором риска развития атеросклероза и ишемической болезни сердца.

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Растительные источники белка не дают такого эффекта. Кроме того, в мясе высокое содержание насыщенных жиров и других веществ, которые также плохо влияют на здоровье сердца.

В продуктах из обработанного мяса обычно высокое содержание соли, которая может вызвать повышение артериального давления.

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