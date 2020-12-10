Борги перед "Нафтогазом" можуть залишити українців без гарячої води та опалення [ Редактировать ]
Десятки мільярдів гривень боргів за комуналку, про які йшлося у нашому матеріалі з Одеси - це бомба уповільненої дії. Через це українці ризикують залишитися без опалення. Бо підприємства теплокомуненерго не можуть розраховуватись за паливо - із "Нафтогазом"! Як вирішити цю проблему? Дізнавалися мої колеги.
Загартовування мимоволі! Українці ризикують у будь-який момент залишитися без тепла і гарячої води. Усе - через борги за газ теплоенергетичних підприємств.
Валентин Землянський, експерт з енергетичних питань:
На сегодня долг достиг 114 миллиардов гривен и продолжает нарастать
Арсеній Блащук, президент міжгалузевої асоціації "Укртеплокомуненерго":
Рекет тих підприємств, які себе не можуть сьогодні захистити. По регулюванню. З 2016 року дорегулювалися таким чином, що на перше вересня цього року - 25 мільярдів - тільки по тепловиках.
Проблема в збитковості тарифів на тепло. Через шалені борги виробники тепла для потреб населення у заручниках "Нафтогазу". Причому компанія нараховує штрафні санкції та відсотки. Так утворюється замкнене коло зі збитків та боргів, яке тепловики не в змозі розірвати. Депутати могли вирішити цю проблему ще До початку опалювального сезону, але так цього й не зробили.
Валентин Землянський, експерт з енергетичних питань:
То есть, в принципе, инициатива депутатов есть, предложения есть, рассчеты есть. Политической воли, принять это решение, то есть, тому же Кабмину поддавить ту же Верховную Раду, по списанию долгов - нет.
Федерація роботодавців України почала говорити про цю проблему на всіх рівнях ще у серпні. Зараз законопроєкт уже у парламенті. Документ передбачає списання боргів на ринку газу - через державне регулювання.
Артем Компан, глава асоціації постачальників енергоносіїв України:
Мы считаем, что тот законопроект, который есть в комитете - 3800-1, - является одним из главных и важнейших решений, которые необходимо принять для урегулирования вопроса задолженности. Он также поможет урегулировать вопрос задолженности теплокоммунэнерго, в связи с тем, что открытие рынка теплокоммунэнерго, мы предполагаем - будет в следующем году.
Зростуть наступного року і тарифи, упевнені фахівці. І старі невирішені проблеми - виллються і в цифри в комунальних платіжках. Адже збитки минулих періодів Нацрегулятор компенсує, закладаючи їх у нові тарифи.
Денис Сенектутов, голова асоціації газового ринку України:
Оскільки іншого джерела для погашення немає. Підприємства критичної інфраструктури мають ризики зупинити роботу. А це безпека, надійність газопостачання. Ми розуміємо, що це критично важливо в опалювальний особливо період.
На думку тепловиків, списання боргів - чи не єдиний вихід із ситуації. Бо компенсувати через тариф шалені збитки у десятки мільярдів гривень просто не можливо. Тим більше коштом звичайних українців.
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