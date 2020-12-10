Мама на роботу, татко у декрет. Такий варіант попередньо підтримали у Верховній Раді. Які гарантії обіцяють чоловікам і чи пристануть вони на пропозицію - Галина Якушко з'ясовувала.

Володимир взірцевий батько. Удома з двома дітьми він сидів три роки.

За цей час навчився готувати, годувати дітей з пляшечки, міняти підгузки та гратися з малечою в ігри.

Володимир Галамай, батько:

Я відчував дітей абсолютно. В плані, що я навіть - діти деколи, коли ще не знають, як сказати якесь слово - вони по-різному можуть зробити так - ааа, ууу. І мені зразу ставала зрозуміло, чи вона хоче пити, чи хоче їсти, чи хоче, щоб я їй там щось подав чи в неї впала іграшка з годувальні.

Сидіти з дітьми у декреті до трирічного віку - можливість мають усі татусі. На зустріч пішли депутати. Ухвалили у першому читанні закон, який по факту прирівнює права матері і батька. Бо за старим документом відпустка по догляду за дитиною автоматично надавалась лише жінці.

Чоловік на неї також мав право, але з дозволу дружини. Та мала надати з роботи довідку з місця роботи, що вийшла з декрету. Але у випадку, якщо дружина підприємець - таких документів брати ніде. А ще за новим законом татусі отримають бонус - 14 днів оплачуваної відпустки, навіть якщо в році використав усі дні.

Ростислав Кравець, юрист:

Додається виключно оці обов'язкові 14 днів, які можуть дати батьку. Ну, знову таки, в зв'язку з неврегульованістю цих питань отримати таку відпустку буде вкрай важко тим особам, які не перебувають у шлюбі.

Соціологи скепсису юристів не поділяють. Кажуть, звичайно не варто очікувати тато - буму на дитячих майданчиках. Втім нові закони дозволять хоча б формально урівняти права.

Олена Стрельник, докторка соціологічних наук, дослідниця в сфері гендеру:

Формує уявлення, що турбота про дітей може бути і має бути не тільки відповідальністю матерів, а й татусів. Чоловіки так само можуть дбати про маленьких дітей і фізіологічні передумови не можуть заважати цьому. Тому що, наприклад, період вигодовування є меншим ніж період відпустки по догляду за дитиною до 3 років.

І справді, зустріти на майданчику батька - скоріше виняток, ніж правило. На ось цьому в центрі Києва - з дитиною прогулювався лише один чоловік.

Остап, батько:

Батько має завжди бути включений в процес, так само як і мати в принципі. У кожного своя функція в сім'ї.

А от психологи кажуть, що українські жінки - до чоловічого декрету поки не готові.

Олена Рихальська, психологиня:

Очень многие женщины, которые согласились на мужской декрет - они потом обесценивают своего мужчину, говоря о том, что "я бы хотела, чтобы я была дома с ребенком, а муж зарабатывал деньги". И распадаются браки.

Аби ситуація змінилася, потрібно по іншому виховувати дітей та не нав'язувати дівчатам - роль жінки матері, а хлопцям чоловіка - годувальника, кажуть експерти. А ще зрівняти рівень зарплат. Оскільки жінки як правило в Україні зароблять на 20% менше за чоловіків. Арифметика не складна - жити в збиток ніхто не буде. Тож і в декрет чоловіки добровільно не йтимуть.