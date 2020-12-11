Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. С этими словами Владимира Высоцкого не согласятся разве что только те, кто активному и отчасти экстремальному виду отдыха все же предпочитает солнце, море и пляж.

Однако и те, и другие наверняка сойдутся на том, что сейчас, в период пандемии и глобального кризиса, нам всем очень не хватает путешествий. И все мы очень ждем момента, когда домашний халат, маску и серый пейзаж за окном можно будет сменить на чемодан, билеты и долгожданный отдых.

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11 декабря - Международный день гор - праздник, установленный по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года.

Горы создают одни из самых живописных ландшафтов на Земле. И Международный день гор создан для того, чтобы напомнить о богатстве биоразнообразия гор и о тех проблемах, которые угрожают его сохранению.

В этот день Podrobnosti.ua сделали для вас подборку лучших фотографий гор со всех уголков планеты.

На них запечатлены высочайшие горные вершины, от которых в буквальном смысле захватывает дух, гордые и величественные, заснеженные и залитые солнцем, покоренные и те, на которые так никогда и не ступит нога человека, одинокие и гармонично сочетающиеся с городским пейзажем.

Эти фото точно вдохновят вас на новые свершения и, конечно же, путешествия, которые, надеемся, станут доступными уже очень скоро.

Дом над облаками в горах Швейцарии. Фото: Дэвид Каплан

Спуск на Маунт-Рейнир, штат Вашингтон. Автор фото неизвестен

Самый красивый вид. Шлегейсспайхер (Schlegeisspeicher), Австрия. Автор фото неизвестен

Горы Semien, Эфиопия. Фото: Луи Доусон

Самая удивительная железная дорога в Швейцарии. Автор фото неизвестен

Звездная ночь на горе Assiniboine в Канаде. Фото: Ян Чжан

Хижина на краю скалы, Альпы, Швейцария. Фото: Флорин Биску

Млечный Путь над горой Фудзи, Япония. Автор фото неизвестен

Закат над красивым горным ландшафтом Исландии. Фото: Max Rive

Центр зимнего спорта и отдыха. Город Инсбрук, Австрия. Фото: Innsbruck Tourist Board

1000 футов над Швейцарскими Альпами. Фото: Доминик Камп

Дорога в рай, остров Сан-Мигель, Португалия. Фото: Jorge Feteira

Национальный парк Хуай Нам Данг, Таиланд. Фото: Preecha Sakhonphantharak

Адреналиновые гонки на велосипеде вниз с горы. Фото: Дэйв Трумпор

Прекрасный горный ландшафт и драматическое небо. Автор фото неизвестен

Холмы Богемского Леса, Чешская Республика. Фото: Зденек Фидлер

Старая сосна на скале, Saxon, Швейцария. Фото: Рико Рихтер

Львиная гора, Шри-Ланка. Автор фото неизвестен

Окрестности одного из альпийских городов. Кицбюэль, Австрия. Фото: Рейнхард Шоеллер

Звездные тропы над скалистыми горами. Фото: Ричард Готтардо

Ранее мы писали о том, что снимок с электрички Львов - Мукачево победил в проекте National Geographic. Фотограф описал атмосферу электрички как "уникальную, где пассажиры очень быстро привыкают друг к другу".

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