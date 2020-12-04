В пятницу, 4 декабря, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что закрывать аэропорты в случае введения локдауна в Украине - нецелесообразно. То же самое он сказал и о запрете на въезд иностранцев в Украину.

Моя позиция как министра иностранных дел - закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И пока локдаун не угрожает отдыху за рубежом.

Также он подчеркнул, что окончательное решение по карантинным мерам будет коллегиально приниматься всем составом правительства.

Кулеба также объяснил разницу между карантинными мерами, которые вводились весной во время локдауна и теми, которые могут быть введены сейчас.

Весной вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда имело смысл закрытие аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже есть внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию.

Отметим, что 4 декабря Максим Степанов заявил, что локдаун лучше вводить уже в январе. В декабре медицина сможет справиться с той нагрузкой, какая ожидается. Поэтому он предложил другие сроки тотального карантина.

Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.

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