Российский актер Павел Деревянко расстался с гражданской женой Дарьей Мясищевой, с которой он прожил более десяти лет.

44-летний актер заявил о разрыве с Мясищевой во время премьеры фильма "Серебряные коньки", сообщает портал Peopletalk.

Дарья подтвердила, что рассталась с артистом, однако причину разрыва не назвала. "Да, мы разошлись", - сказала она.

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Деревянко и Мясищева прожили вместе десять лет, у пары две дочери: 10-летняя Варвара и 6-летняя Саша.

Весной этого года в интервью блогеру Юрию Дудю актер признался, что у них с Мясищевой долгое время были свободные отношения - они разрешали друг другу заводить других половых партнеров.

Павел Деревянко известен по фильмам "Брестская крепость", "Кука" и "Салют-7", а также по сериалам "Домашний арест", "Есенин" и "Девять жизней Нестора Махно".

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