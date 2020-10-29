56-летний актер Брэд Питт и 27-летняя модель Николь Потуральски расстались. Их роман продлился более года. Об этом сообщает Daily Mail.

Виной тому стало расстояние, ведь Питт живет в Америке, а Потуральски - в Германии.

Впервые слухи о романе пары появились в августе. Очевидцы рассказали, что видели актера и модель в аэропорту во Франции, и они вели себя как влюбленные подростки. Однако позже выяснилось, что Николь и Брэд знакомы уже довольно давно, а их роман начался еще год назад. Сами они слухи о своих отношениях публично так и не подтвердили.

Николь Потуральски

Познакомились Брэд и Николь в ресторане Borchard в Берлине, которым владеет 68-летний супруг модели Роланд Мэри.

Напомним, что двухлетний брак Брэда Питта и Анджелины Джоли распался в сентябре 2016 года во время ссоры в их частном самолете. 45-летняя Анджелина и 56-летний Питт делят опеку над шестерыми детьми: Мэддокс (19), Пакс (16), Захара (15), Шайло (14) и 12-летние близнецы Вивьен и Нокс.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт сыграл эксперта по коронавирусу в Saturday Night Live и жестко высмеял заявления президента США Дональда Трампа.