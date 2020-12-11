Як манни небесної - урядники чекають на транш від МВФ. Але коли він надійде, та чи надійде взагалі, досі невідомо. У Кабміні заспокоюють і себе, і громадян - і стверджують: гроші від Фонду можемо отримати вже скоро.

Принаймні влада очікує місію в грудні. Вона має затвердити перегляд програми. А це означає, що транш може бути в січні. Але забагато в тих заявах "якщо", та "може". Зрозуміліше стане вже наступного тижня після схвалення Верховною Радою проєкту бюджету на наступний рік. МВФ завжди прискіпливо дивиться, як політики прописують державні видатки.

Тож, депутатам у вівторок, коли бюджет запланований у порядку денному, треба бути максимально раціональними. Бо ціна питання до двох мільярдів доларів від Міжнародного Валютного Фонду.