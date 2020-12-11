Некоторые люди "славятся" своей безответственностью. У всех есть свои слабости или "причины" на те или иные действия. Но вот астрологи говорят, что чаще всего таким качеством могут "похвастаться" люди 3 знаков зодиака.

Среди них - Рыбы, Близнецы, Рак.

Рыбы

Рыбы зачастую бывают весьма хитрыми и изворотливыми лжецами, потому что строят из себя невинных жертв, когда им говорят, что они не правы. Рыбы постоянно находят какие-нибудь отговорки своим промахам. Они не хотят работать, не хотят делать что-то по расписанию. Недаром же Рыб называют одними из самых творческих личностей. Творческие люди умеют находить возможность ничего не делать, перекладывая ответственность на других.

Близнецы

Близнецов переделать невозможно. Эти люди безответственны настолько, насколько возможно. Однако, у них есть какие-то принципы, из-за которых в их жизни часто находятся направления, где сохраняется безукоризненная ответственность и внимание к мелочам. Близнецы очень часто "соскакивают", когда вы с ними договорились отправиться куда-нибудь погулять или что-то в этом духе.

Рак

Раки сами себе на уме. В плане безответственности они очень похожи на Близнецов. В некоторых вопросах Раки всегда преданы правилам и здравому смыслу, но зачастую они ветрены и непредсказуемы. Дело в том, что они очень любят давать обещания просто для того, чтобы поскорее скинуть груз переживаний по какому-то вопросу. Они просто забывают то, что обещали вам, потому что у них другие приоритеты.

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