Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за сутки коронавирусом заболели - 12 811 человек. Важно, что среди инфицированных - 593 ребенка и 572 медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Был проведен 61 571 тест на коронавирус, методом ПЦР - 40 967, методом ИФА - 20 604, а всего проведено ПЦР-тестов - 4 998 266.
Больше всего случаев COVID-19 было зафиксировано:
- Киев – 90013 случаев;
- Винницкая область – 19680 случаев;
- Волынская область – 27852 случая;
- Днепропетровская область – 48365 случаев;
- Житомирская область – 33714 случаев;
- Закарпатская область – 25883 случая;
- Запорожская область – 41460 случаев;
- Ивано-Франковская область – 40484 случая;
- Киевская область – 47783 случая;
- Кировоградская область – 7059 случаев;
- Луганская область – 7705 случаев;
- Львовская область – 53299 случаев;
- Николаевская область – 23479 случаев;
- Одесская область – 57071 случай;
- Полтавская область – 28811 случаев;
- Ривненская область – 35900 случаев;
- Сумская область – 35327 случаев;
- Тернопольская область – 30964 случая;
- Харьковская область – 61985 случаев;
- Херсонская область – 13723 случая;
- Хмельницкая область – 34417 случаев;
- Черкасская область – 30784 случая;
- Черновицкая область – 36496 случаев;
- Черниговская область – 23754 случая.
Стоит отметить, что за прошедшие сутки умерли 243 человека, а 13 653 выздоровели.
Как ранее сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал окончательную дату введения локдауна в Украине.
Ранее мы писали о том, как будут работать аэропорты во время локдауна. Также сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация от COVID-19.
Читайте также, в Верховной Раде Украины намерены рассмотреть введение ответственности за подделку тестов на COVID-19.
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