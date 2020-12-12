В Украине за сутки коронавирусом заболели - 12 811 человек. Важно, что среди инфицированных - 593 ребенка и 572 медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Был проведен 61 571 тест на коронавирус, методом ПЦР - 40 967, методом ИФА - 20 604, а всего проведено ПЦР-тестов - 4 998 266.

Больше всего случаев COVID-19 было зафиксировано:

Киев – 90013 случаев;

Винницкая область – 19680 случаев;

Волынская область – 27852 случая;

Днепропетровская область – 48365 случаев;

Житомирская область – 33714 случаев;

Закарпатская область – 25883 случая;

Запорожская область – 41460 случаев;

Ивано-Франковская область – 40484 случая;

Киевская область – 47783 случая;

Кировоградская область – 7059 случаев;

Луганская область – 7705 случаев;

Львовская область – 53299 случаев;

Николаевская область – 23479 случаев;

Одесская область – 57071 случай;

Полтавская область – 28811 случаев;

Ривненская область – 35900 случаев;

Сумская область – 35327 случаев;

Тернопольская область – 30964 случая;

Харьковская область – 61985 случаев;

Херсонская область – 13723 случая;

Хмельницкая область – 34417 случаев;

Черкасская область – 30784 случая;

Черновицкая область – 36496 случаев;

Черниговская область – 23754 случая.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки умерли 243 человека, а 13 653 выздоровели.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал окончательную дату введения локдауна в Украине.

Ранее мы писали о том, как будут работать аэропорты во время локдауна. Также сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация от COVID-19.

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