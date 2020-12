Вечером 11 декабря в Нью-Йорке, прозошла ужасная ситуация - автомобиль протаранил участников мирной акции, которые вышли поддержать задержанных, которые накануне объявили голодовку из-за плохих условий содержания. Об этом сообщает The New York Times.

Police Officers Warn People Who Are In The Way They Will Be Arrested...NYPD Are Still Investigating The Scene. #NewYork #NYC pic.twitter.com/q4j0tlA86E — V̸̢̙̙͒̈̑̀͛̍͝engeance (@TheVengeance17) December 11, 2020

По данным издания, в 17:06 по местному времени на перекрестке 39-й улицы и 3-й авеню на Манхэттене машина, которой управляла 52-летняя женщина протаранила толпу людей. В результате этого пострадали шесть человек.

Reports Of Two Females In A Vehicle Plowing Through A Group Of Protesters In #NewYork #NYC



Source: https://t.co/lvpmVwBcxP pic.twitter.com/ckLVo4M0Y4 — V̸̢̙̙͒̈̑̀͛̍͝engeance (@TheVengeance17) December 11, 2020

Стоит отметить, как сообщили в полиции - преступницу удалось задержать, она остается под стражей и допрашивалась правоохранителями. Но, в полиции отметили, что ни преступница, ни ее 29-летняя пассажирка не были опознаны, и неясно, будет ли водителю предъявлено обвинение, сообщила полиция.

Читайте также Автомобиль врезался в дерево на Донетчине, 3 человека погибли

Как отметила одна из участниц акций - София Викерман, что она была в большой группе протестующих недалеко от пересечения Третьей авеню и 39-й улицы, когда услышала, как организаторы выкрикивают предупреждение и после этого увидела, как в воздухе буквально "пролетают" тела пострадавших, которых разбросало по всей улице.

Just in: surveillance video shows a vehicle speeding through a group of protestors in Murray Hill, leaving 7 of them injured. Driver and passenger being questioned, although sources say this incident does not appear to be intentional. @ABC7NY @jimdolan7 @AaronKatersky pic.twitter.com/ulRlef1lPr — Morena Basteiro (@morenabasteiro) December 11, 2020

Как ранее сообщалось, в Германии автомобиль "разнес" толпу людей, очень много людей пострадали. По данным местной полиции, несколько человек попали под машину в пешеходной зоне Трира. На данный момент водитель задержан.

Читайте также, в Киеве на Майдане Независимости произошло смертельное ДТП. Водитель авто Land Rover выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил как минимум четыре автомобиля, и остановился.