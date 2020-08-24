Протесты в Беларуси: в Минске силовики снова задерживают протестующих (фото) [ Редактировать ]
В Минске, 24 августа, силовики снова начали задерживать протестующих, которые пытались собраться вечером на главной площади города. Об этом сообщают разные белорусские телеграм-каналы.
Как сообщают на канале Tut.by., задержания мирных людей начались на площади Независимости в центре Минска, когда несколько участников акции устанавливали оборудование для так называемого "свободного микрофона". В это время к ним подошли силовики и начали задержание.
В 19:00 на площади Независимости стали собираться люди. Но ОМОН не позволил участникам акции установить оборудование для общения в формате "свободного микрофона
Также, на канале Tut.by., выложили видео, на котором видно, как несколько силовиков за руки и ноги несут человека, не оказывающего им сопротивления.
Как мы ранее сообщали, в Минске на "Марш новой Беларуси" вышли около 200 тысяч человек. Позже в Киеве, под посольством Беларуси прошла акция солидарности с народом Беларуси.
Напомним, в МИД Беларуси жестко ответили на советы Зеленского. После этого, 24 августа в МИД Украины отреагировали на заявления МИД Беларуси .
Ранее мы сообщали, Лукашенко пообещал силовикам разобраться с протестующими, которые накануне пришли под его резиденцию после "Марша новой Беларуси", количество участников достигла 200 тысяч. После этого Лукашенко приказал увольнять учителей, которые против его идеологии и не которые не хотят преподавать в соответствии с государственной идеологией.
Читайте также, на Минском тракторном заводе задержали двух членов совета оппозиции. А ранее, в столице Беларуси задержали сотрудников Viber.
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