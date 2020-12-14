Протести проти Лукашенка завершилися масовими арештами [ Редактировать ]
У Білорусі під час протестів затримали понад 300 учасників. Десятки маршів відбулися в різних районах столиці, в найбільшому взяли участь кілька сотень осіб. Правоохоронці застосували силу до мітингувальників. Акції відбулися також у Бресті, Гродні, Новогрудку.
Протести в Білорусі тривають уже чотири місяці. Люди вимагають відставки Лукашенка і нових справедливих виборів, звільнення політв'язнів і притягнення до відповідальності силовиків за побиття і катування мирних демонстрантів.
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Лише в Мінську зібрань було близько 20. Для розгону протестувальників, ще з самого ранку до міста стягнули військову спецтехніку. Силовики застосували газ, світлові та шумові гранати, лунали постріли