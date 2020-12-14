На Кіровоградщині під загрозою закриття стаціонарне відділення лікарні. Це означає, що громада Смоліного, де живе 16 тисяч людей, залишиться без меддопомоги. Усе через брак лікарів. Замість двох анестезіологів, як того вимагає регламент працює один. Отже, Нацслужба здоров'я в такому разі лікарню має закрити. Олена Бринза про все докладніше.

Це - стаціонарне відділення Смолінської лікарні. Єдине в селищі, воно розраховане на тридцять ліжкомісць. І нині - переповнене. У більшості хворих двостороння пневмонія. Та всі ці пацієнти можуть опинитися на вулиці. Лікарня - під загрозою закриття.

Сергій Карєв, житель Смоліного, пацієнт стаціонарного відділення КНП "Смолінська медико-санітарна частина":

Куда ехать, в Кировоград или Выска - все, а там говорят в коридорах лежат. Как договоришься, автобусы не ходят. - З ким договоритись? - Ну, с частниками. - Скільки беруть, який тариф? - Тариф до Кировограда туда-назад 300 гривен и могут не повести, скажут "больной".

Про закриття стаціонару керівництво медзакладу вже попередила Національна служба здоров'я. А все тому що, за вимогами, у відділенні має працювати два лікаря-анестезіолога. Наразі ж тут лише один спеціаліст. Другого шукають більше як пів року. Місцева влада готова створити фахівцю сприятливі умови, аби тільки той працював. І роботу, і 100 тисяч гривень "підйомних", і квартиру.

Микола Мазура, селищний голова Смоліного:

Ми стоїмо перед загрозою залишення 16-тисячної громади без медичного обслуговування. На мою думку, така ситуація не лише у нас. І надалі наскільки я зрозумів зі слів начальника департаменту вона буде загострюватись.

Олександр Фролов, директор КНП "Смолінська медико-санітарна частина":

Якщо під державне замовлення людина - випускник безкоштовно навчається і на виході отримує вільний диплом, я розумію контрактник, який платить за освіту, але якщо під державне замовлення, - значить державі потрібний даний фахівець, а на виході вільний диплом і держава веде себе так, наче ізбиток лікарів.

Якщо стаціонар у Смоліному закриють, під скорочення потраплять майже тридцять медпрацівників.

Тамара Шаповал, старша медична сестра стаціонарного відділення КНП "Смолінська медико-санітарна частина":

У нашому селищі, де других лікувальних закладів немає, де залишатися людям без роботи?! І друге - ми ж усі жителі, те, що ми без роботи, а звертатись - нам також немає до кого звертатися, куди їхати.

На пошуки лікаря в селища є два місяці. Якщо фахівець усе ж таки не знайдеться - з березня відділення ліквідують.

Клавдія Вавренюк, жителька Смоліного, пацієнтка стаціонарного відділення КНП "Смолінська медико-санітарна частина":