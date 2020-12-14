Офіційної інформації від ДСНС щодо пожежі наразі немає

Уночі в столиці горів вітамінний завод. Про пожежу на Копилівській у Подільському районі повідомили на порталі "Київ-Оперативний". За їхніми даними, зайнялося на даху.

На місце одразу прибули вогнеборці. Офіційної інформації від ДСНС щодо пожежі наразі немає.