Пожежа у Києві: горів дах вітамінного заводу [ Редактировать ]
Уночі в столиці горів вітамінний завод. Про пожежу на Копилівській у Подільському районі повідомили на порталі "Київ-Оперативний". За їхніми даними, зайнялося на даху.
На місце одразу прибули вогнеборці. Офіційної інформації від ДСНС щодо пожежі наразі немає.
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