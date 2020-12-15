8-летняя дочь Jay-Z и певицы Бейонсе Блю Айви впервые стала номинанткой на премию "Грэмми". Об этом сообщает newsyou.info.

Отмечается, что Бейонсе вместе с дочерью записала песню Brown Skin Girl, которая стала саундтреком к фильму "Король Лев". В феврале композиция получила награду NAACP Image Award, а также вошла в рейтинг Billboard Hot 100.

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Летом за дуэт со звездной мамой Блю Айви получила награду BET Award, став самой молодой обладательницей премии. Кроме того, девочка снялась в клипе Бейонсе на песню Spirit, которая также прозвучала в "Короле Льве".

"Когда я говорю ей, что горжусь ею, дочь говорит, что тоже гордится мной. Она говорит, что я молодец. Это такая радость. Она растопила мое сердце. Мне кажется, лучший способ воспитывать детей - самому стать для них примером", - отметила Бейонсе.

В прошлом месяце Блю Айви озвучила аудиокнигу Мэттью Черри "Любовь к волосам" (трогательная история отношений отца и дочери). В 2019 году по сценарию Черри вышел одноименный короткометражный мультфильм, получивший в этом году "Оскар" как лучший анимационный короткометражный фильм.

Ранее мы писали о том, что Бейонсе оказалась в центре жуткого скандала, причиной которого стала новая модная коллекция. Звезду обвинили в оскорблении поклонников, имеющих лишний вес.

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