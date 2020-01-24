Бейонсе оказалась в центре жуткого скандала [ Редактировать ]
Знаменитая американская певица Бейонсе оказалась в центре громкого скандала, причиной которого стала новая модная коллекция. Об этом сообщает Metro.
Известно, что звезду обвинили в оскорблении поклонников, имеющих лишний вес, ведь в коллекции знаменитости нет размеров больше XL.
Вещи от 38-летней Бейонсе шли нарасхват, однако многие ее почитатели выступили с резкой критикой. Американцы оказались недовольны тем, что размерный ряд коллекции заканчивается на XL.
Вот, как комментировали и возмущались поклонники артистки таким решением Бейонсе:
"Я хотела купить вещи из совместной линии одежды Adidas и Beyonce, но в ней не оказалось плюс-сайз-размеров... разочарование", "Adidas уже делает одежду для людей плюс-сайз, и меня действительно раздражает, что в их коллекции с Бейонсе таких размеров нет", - в частности написали разочарованные фаны.
The Ivy has been poisoned. https://t.co/5XbjrFTbyt— George M Johnson (@IamGMJohnson) January 21, 2020
Однако нашлись и те, кто поддержал любимую певицу. Пользователи отметили, что всем угодить невозможно и выразили надежду, что в будущем размерный ряд увеличат.
Live on https://t.co/SDScvRTZ6p 12 PM PST pic.twitter.com/ozhQd1chIx— BEYONCÉ (@Beyonce) January 17, 2020
Раньше сообщалось о том, что голливудская звезда Бейонсе шокировала поклонников откровенным фото
по теме
Нацотбор "Евровидения-2020": стали известны имена конкурсантов
Организаторы Национального отбора "Евровидения-2020" объявили имена полуфиналистов
Сергей Бабкин впечатлил поклонников сменой имиджа
Известный украинский певец показал себя после перевоплощения
Скончался сын автора "Властелина колец"
Попрощался с жизнью 95-летний сын известного писателя Джона Толкина
Слава из "НеАнгелов" восхитила поклонников фигурой (фото)
Слава Каминская порадовала поклонников очередным фото