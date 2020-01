Знаменитая американская певица Бейонсе оказалась в центре громкого скандала, причиной которого стала новая модная коллекция. Об этом сообщает Metro.

Известно, что звезду обвинили в оскорблении поклонников, имеющих лишний вес, ведь в коллекции знаменитости нет размеров больше XL.

Вещи от 38-летней Бейонсе шли нарасхват, однако многие ее почитатели выступили с резкой критикой. Американцы оказались недовольны тем, что размерный ряд коллекции заканчивается на XL.

Вот, как комментировали и возмущались поклонники артистки таким решением Бейонсе:

"Я хотела купить вещи из совместной линии одежды Adidas и Beyonce, но в ней не оказалось плюс-сайз-размеров... разочарование", "Adidas уже делает одежду для людей плюс-сайз, и меня действительно раздражает, что в их коллекции с Бейонсе таких размеров нет", - в частности написали разочарованные фаны.

The Ivy has been poisoned. https://t.co/5XbjrFTbyt