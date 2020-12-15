Животное погибло, один из пассажиров оказался в больнице Источник: lublin112

В Люблинском воеводстве Польши произошло необычное ДТП: олень протаранил автомобиль, в котором ехали украинцы. Об этом сообщает новостной портал Lublin112.pl.

Авария произошла вечером в понедельник, 14 декабря, в Пулавском уезде на дороге государственного значения №12 Пулавы - Радом в районе поселка Леокадово.

Перед автомобилем Volkswagen, в котором ехали граждане Украины, неожиданно выскочил олень. Водитель не успел среагировать и протаранил животное. В результате аварии один из пассажиров получил травмы и госпитализирован. Олень погиб.

Как писали "Подробности", в Южной Чехии во время охоты произошел необычный случай: олень "отнял" у охотника ружье и убежал с ним в лес.

Напомним, что в Финляндии олень неожиданно появился на военном полигоне и спровоцировал ДТП с бронетехникой, в результате чего пострадали 12 солдат.