Пандемія COVID-19 у світі: у Туреччині заборонять виходити на вулицю [ Редактировать ]
У світі за останню добу 124 тисячі нових заражень COVID-19. Щоб зупинити поширення інфекції під час свят, країни планують запровадити суворі обмеження. У Туреччині 4 дні поспіль заборонять виходити на вулицю.
А в Нідерландах карантин посилять аж на 5 тижнів: зачинять навчальні заклади, а вулицями можна буде гуляти лише по двоє. Повертає суворі обмеження і Чехія. Там знову вводять комендантську годину і закривають усі заклади харчування.
по теме
Уряд Німеччини планує на кілька тижнів закрити усі магазини, окрім продуктових, ще більше обмежити соціальні контакти, а школи перевести на дистанційне навчання
Новий штам коронавірусу виявили у Великій Британії. Ним інфіковані вже понад тисячу людей. Влада побоюється, що ця форма - стрімко поширюється серед населення
Масова вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочнеться не раніше, ніж у квітні. Про це повідомили в Директораті громадського здоров'я
Коронавірус стає підступнішим! Він - мутує. У Великій Британії виявили нову форму COVID-19. Ним інфіковані вже більше як тисяча людей по всій країні
Найсмертоносніший місяць за останні сто років. У Швеції цього листопада зафіксували найбільшу кількість летальних випадків із часів епідемії іспанки