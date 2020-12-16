У світі за останню добу 124 тисячі нових заражень COVID-19. Щоб зупинити поширення інфекції під час свят, країни планують запровадити суворі обмеження. У Туреччині 4 дні поспіль заборонять виходити на вулицю.

А в Нідерландах карантин посилять аж на 5 тижнів: зачинять навчальні заклади, а вулицями можна буде гуляти лише по двоє. Повертає суворі обмеження і Чехія. Там знову вводять комендантську годину і закривають усі заклади харчування.