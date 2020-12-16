Через сотни миллионов лет на Земле сформируется огромный суперконтинент - гигантский массив суши, состоящий из нескольких континентов. Об этом заявили ученые, передает Live Science.

Суперконтиненты могут снова появиться на Земле через 200 миллионов лет, и место их образования на земном шаре способно существенно повлиять на климат нашей планеты.

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Ученые исследовали два сценария образования суперконтинента: в первом, примерно через 200 миллионов лет, почти все континенты перейдут в северное полушарие, а Антарктида останется совсем одна в южном; во втором сценарии, примерно через 250 миллионов лет, суперконтинент образуется вокруг экватора и станет простираться на северное и южное полушария.

Отмечается, что если континенты сойдутся на севере, а местность будет гористой, то глобальные температуры будут значительно ниже, чем в других моделях.

Возможно, это приведет к такому суровому ледниковому периоду, которого еще не было на Земле. Он продлится не менее 100 миллионов лет и приведет к серьезному оскудению биоразнообразия.

В прошлом на Земле уже бывали суперконтиненты. Так, сверхконтинент Пангея, существовавший в конце палеозоя и начале мезозоя, объединял практически всю сушу Земли 335-175 млн лет назад - Гондвану, Лаврентию, Балтию и Сибирь.

Ранее мы писали о том, что в Антарктиде зафиксировали климатическую катастрофу.

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