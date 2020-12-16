Недостатнє фінансування медичної галузі у наступному році вирівняють за рахунок спецфонду

Недостатнє фінансування медичної галузі у наступному році вирівняють за рахунок спецфонду. Про це журналістам розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков. За його словами, для боротьби з коронавірусом, фінансування вакцинації та на підвищення зарплат медикам створять спеціальний фонд.

Попередньо, вже у першому кварталі 2021 року. Він не матиме назви "ковідний", а обсяг коштів у ньому буде меншим, аніж у теперішньому.