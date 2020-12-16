Недостатнє фінансування медичної галузі вирівняють - Дмитро Разумков [ Редактировать ]
Недостатнє фінансування медичної галузі у наступному році вирівняють за рахунок спецфонду. Про це журналістам розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков. За його словами, для боротьби з коронавірусом, фінансування вакцинації та на підвищення зарплат медикам створять спеціальний фонд.
Попередньо, вже у першому кварталі 2021 року. Він не матиме назви "ковідний", а обсяг коштів у ньому буде меншим, аніж у теперішньому.
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