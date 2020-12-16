У США визнали безпечною ще одну вакцину проти COVID-19 [ Редактировать ]
У США визнали безпечною ще одну вакцину проти коронавірусу. Такий статус Управління з контролю за якістю харчів та ліків надало препарату компанії "Модерна". Для остаточного рішення сироватку ще має рекомендувати спеціальний комітет, а потім - схвалити саме Управління.
Раніше цей етап уже пройшла вакцина від "Пфайзер" і "БіонтЕк". Готується до масової імунізації і Польща - там розробили детальний план. Перші дози очікують наприкінці грудня.
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