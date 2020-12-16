Документальный фильм о Билли Айлиш: опубликован первый трейлер [ Редактировать ]
Apple TV+ опубликовал первый трейлер документального фильма о Билли Айлиш The World’s A Little Blurry ("Билли Айлиш: Немного размытый мир").
Фильм выйдет в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Apple TV + в феврале следующего года, сообщает NME.
Предстоящий документальный фильм был снят режиссером Р. Дж. Катлером и выпущен в сотрудничестве с лейблом Айлиш - Interscope Records.
Фильм расскажет о закулисном процессе создания дебютного студийного альбома Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Название ленты отсылает к тексту песни "Ilomilo".
Ранее сообщалось, что Европейская киноакадемия назвала лучший фильм 2020 года. В Берлине состоялась 33-я церемония награждения European Film Awards.
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