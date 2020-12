Apple TV+ опубликовал первый трейлер документального фильма о Билли Айлиш The World’s A Little Blurry ("Билли Айлиш: Немного размытый мир").

Фильм выйдет в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Apple TV + в феврале следующего года, сообщает NME.

Предстоящий документальный фильм был снят режиссером Р. Дж. Катлером и выпущен в сотрудничестве с лейблом Айлиш - Interscope Records.

Фильм расскажет о закулисном процессе создания дебютного студийного альбома Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Название ленты отсылает к тексту песни "Ilomilo".

